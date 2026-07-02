Madrugada violenta: apuñalaron a dos hombres y quedaron internados

Dos hombres de 18 y 31 años fueron apuñalados el jueves a la madrugada y permanecen internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) a donde fueron trasladados de urgencia.

El primero de los ingresos fue a la una de la madrugada cuando una ambulancia trasladó a un joven de 18 años desde el barrio Nuevo Golf con una herida de arma blanca en el tórax. “Ingresó consciente, no refirió circunstancias del hecho y sufrió la perforación de un pulmón”, dijeron las fuentes consultadas.

Cerca de las tres y media de la madrugada un hombre de 31 años con heridas de arma blanca en los brazos, la cabeza y la axila izquierda fue trasladado desde el barrio Don Emilio a la guardia.

“El ataque fue en la zona de Echegaray y Tripulantes del Fournier y según la hermana del herido fue atacado por un par de personas que entraron a la vivienda”, agregaron.

Ambos ataques fueron comunicados al destacamento policial del Higa que hizo las actuaciones correspondientes para remitir a la fiscalía en turno.