Hackers publicaron amenazas contra la Unmdp: la Universidad asegura que no se detectaron alertas

El grupo Nova emitió amenazas en la web pero desde la comunicación de la Universidad llevaron tranquilidad.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) fue mencionada en las últimas horas en un sitio asociado al grupo de ransomware denominado NOVA, que publica nombres de organizaciones que asegura haber atacado y amenaza con divulgar información supuestamente obtenida de manera ilícita.

La Universidad Nacional de Mar del Plata informó que mantendrá comunicada a su comunidad a través de los canales oficiales. Foto de archivo 0223.

En la publicación difundida en redes sociales y otros canales, la UNMdP aparece junto a otras entidades internacionales y se le atribuye una presunta filtración de 3,5 GB de datos. Además, el sitio exhibe una cuenta regresiva que suele ser utilizada por estos grupos para presionar a las víctimas antes de hacer pública la información que dicen haber robado.

Ante la consulta de 0223, la Universidad emitió un comunicado oficial en el que llevó tranquilidad a la comunidad educativa y aseguró que, hasta el momento, no existen indicios de que se haya producido un ataque informático.

“Ante las publicaciones difundidas en redes sociales y otros canales que mencionan a la Universidad Nacional de Mar del Plata como posible víctima de un ciberataque del tipo ransomware, atribuido al grupo denominado NOVA, la Universidad informa que, hasta el mediodía de este lunes 20 de julio, no se ha registrado ninguna actividad inusual ni inconvenientes en sus sistemas”, señalaron desde la institución.

La institución fue mencionada en un sitio vinculado al grupo Nova, que amenaza con publicar datos de presuntas víctimas.

Asimismo, la casa de estudios indicó que no recibió alertas vinculadas con este supuesto incidente y que las áreas técnicas continúan realizando un monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica.

“Las áreas técnicas competentes continúan realizando un monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica, siguiendo los protocolos habituales de seguridad informática para verificar el normal funcionamiento de todos los servicios”, agregaron.

Por último, la Universidad Nacional de Mar del Plata informó que mantendrá comunicada a su comunidad a través de los canales oficiales ante cualquier novedad que resulte pertinente.

El grupo Nova emitió amenazas en la web pero desde la comunicación de la Universidad llevaron tranquilidad.

Qué son los ransomware

Los ataques de ransomware consisten en el secuestro o robo de información digital mediante programas maliciosos, con el objetivo de exigir un rescate económico a cambio de no publicar los datos obtenidos o de restablecer el acceso a los sistemas afectados. Sin embargo, la aparición del nombre de una institución en este tipo de sitios no confirma por sí sola que el ataque se haya concretado o que exista una filtración real de información.