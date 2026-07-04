Potenciar la profesión, conocer culturas y el Work & Travel: las motivaciones para aprender idiomas en Mar del Plata

Aprender un idioma dejó de ser una actividad reservada para quienes planean emigrar de la Argentina o dedicarse a la traducción. En Mar del Plata, cada vez más personas deciden incorporar una segunda lengua como una herramienta para acceder a mejores oportunidades laborales, potenciar su carrera profesional o vivir experiencias de intercambio y trabajo en el exterior.

La tendencia se refleja en el Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que desde 2018 funciona en el piso 13 del edificio del Banco Provincia, ubicado en San Martín y Córdoba. Allí se dictan cursos abiertos tanto para la comunidad universitaria como para el público en general.

El Laboratorio de Idiomas de la Unmdp funciona en pleno microcentro de Mar del Plata. Foto: 0223.

Cecilia Serafini, secretaria académica del Laboratorio de Idiomas, explicó que el inglés continúa siendo, por amplio margen, el idioma más elegido y representa cerca del 70% de la matrícula. Sin embargo, también se ofrecen cursos de francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés y, más recientemente, árabe.

"La motivación para aprender inglés es cada vez más instrumental. Es un requisito para muchas carreras universitarias y, sobre todo, para la inserción laboral. No solamente para trabajar en el exterior, sino también en empresas locales que mantienen vínculos con sedes o clientes de otros países", señaló en diálogo con 0223.

En ese sentido, remarcó que dominar otro idioma se convirtió en un capital profesional que atraviesa prácticamente todas las disciplinas. "No es solo para quienes trabajan en informática. También médicos, contadores, técnicos e investigadores necesitan comunicarse con colegas o clientes de otros países. Hoy no se busca la perfección gramatical, sino que la persona pueda desenvolverse y comunicarse", indicó.

"Hablar con el que está del otro lado de la pantalla"

La referente universitaria explicó que incluso en carreras vinculadas a sistemas, donde el inglés técnico suele formar parte de la formación, la necesidad actual va más allá de comprender documentación especializada. "También necesitan hablar con las personas que están del otro lado de la pantalla", explicó Serafini.

Como parte de la Facultad de Humanidades, el Laboratorio también recibe investigadores y docentes que buscan fortalecer su perfil académico mediante colaboraciones internacionales, publicaciones o intercambios con universidades extranjeras.

La demanda de algunos idiomas también responde a los cambios económicos y políticos. Serafini recordó que el italiano tuvo momentos de fuerte crecimiento cuando aumentaban las consultas por migración, aunque actualmente ese interés disminuyó. "Hoy la gente no expresa que estudia para irse del país. Lo ve más como una herramienta que le aporta un plus laboral o profesional", sostuvo.

Para estudiar, no hay edad

También hay quienes comienzan a estudiar idiomas después de los 60 años. En esos casos, el objetivo suele estar vinculado al desarrollo personal, mantenerse activos intelectualmente o retomar una asignatura pendiente.

Otros idiomas presentan perfiles muy específicos. El japonés atrae principalmente a jóvenes interesados en el anime y el manga, mientras que el chino suele despertar el interés de personas vinculadas al comercio internacional. "Después descubren que aprender el idioma implica conocer una cultura completamente diferente", comentó.

En cuanto a la irrupción de la inteligencia artificial, la secretaria académica reconoció que el tema forma parte de las discusiones en las aulas. Si bien considera que herramientas como los traductores y asistentes virtuales son un apoyo importante, sostiene que no reemplazan el proceso de aprendizaje. "La IA puede ayudarte a escribir una carta, pero no va a hablar por vos. Aprender un idioma sigue siendo una decisión personal y un conocimiento que cada uno construye", afirmó.

El fenómeno del Work & Travel

El crecimiento de los programas de Work & Travel también impulsó el interés de los jóvenes marplatenses por estudiar inglés. Jorgelina Carlassare, directora de TEC School of English, aseguró que en los últimos años se produjo un verdadero boom de estudiantes que buscan perfeccionar el idioma para acceder a experiencias laborales temporarias en países angloparlantes.

"Cada vez son más los chicos que quieren hacer un Work & Travel. Lo ven como una experiencia cultural, pero también económica. Dependiendo del nivel de inglés que tengan, pueden acceder a mejores puestos de trabajo", explicó la profesora, que lidera una academia de inglés para niños y adolescentes.

De los Work & Travel generalmente participan jóvenes mayores de 18 años que cursan estudios universitarios y buscan aprovechar el receso académico para trabajar durante una temporada en destinos como Estados Unidos.

Desde el instituto también observan un creciente interés por rendir exámenes internacionales entre los 16 y los 18 años. "Hoy el idioma tiene un objetivo muy concreto: sirve para estudiar, trabajar, viajar o realizar intercambios. También buscamos que el aprendizaje sea significativo, con salidas al teatro y actividades culturales, y no solamente lo que se enseña en el aula", concluyó.