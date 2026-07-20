Unicef avanza con el diseño de políticas para la niñez y la adolescencia en provincia de Buenos Aires

El municipio de Castelli dio un nuevo paso en la implementación de políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes al presentar los resultados del proceso de autodiagnóstico desarrollado en el marco de la iniciativa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsada por UNICEF en conjunto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La presentación se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante y reunió a representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, UNICEF, el grupo Pharos —organización que brinda asistencia técnica al programa—, funcionarios municipales e integrantes de las distintas áreas vinculadas a las políticas de infancia y adolescencia.

Castelli se incorporó a la iniciativa MUNA durante 2025 y, desde entonces, conformó una Unidad Ejecutora integrada por diferentes dependencias del gobierno local. Ese equipo desarrolló un proceso participativo de autodiagnóstico que permitió analizar la situación de las infancias y adolescencias en el distrito, detectar fortalezas y desafíos, establecer prioridades y sentar las bases para la elaboración de un plan de acción.

Funcionarios e integrantes de las distintas áreas vinculadas a las políticas de infancia y adolescencia.

Sobre la iniciativa MUNA

El programa MUNA tiene como objetivo acompañar a los gobiernos locales en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para ello, promueve una gestión integral y articulada entre las distintas áreas municipales.

En la provincia de Buenos Aires, la iniciativa es desarrollada de manera conjunta entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con el apoyo técnico del grupo Pharos. Desde su puesta en marcha en 2022, el programa ya alcanza a 101 municipios bonaerenses y tiene impacto sobre más de 4,6 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que representa cerca del 89% de esa población en el territorio bonaerense.

En Castelli se presentaron los resultados del proceso de autodiagnóstico de MUNA.

La actividad realizada en Castelli forma parte de una serie de encuentros que se llevan adelante en distintos distritos para presentar los resultados de los autodiagnósticos y avanzar hacia la etapa de planificación de acciones concretas. En las últimas semanas también se realizaron jornadas similares en Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco, Magdalena y Punta Indio.

El crecimiento de la iniciativa se consolidó recientemente co

incorporación de 40 nuevos municipios, oficializada por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec. Con esta ampliación, el programa continúa extendiendo su alcance en el territorio bonaerense y fortaleciendo el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y los organismos involucrados en la promoción y protección integral de los derechos de las infancias y adolescencias.