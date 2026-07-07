Tragedia: murió aplastado por un árbol mientras lo podaba

Pese a los esfuerzos del equipo médico que lo asistió, el vecino falleció a los pocos minutos del ingreso.

La ciudad de Castelli se encuentra conmocionada tras conocerse el fallecimiento de un vecino, que murió en un establecimiento rural ubicado en Callejón de Barreto, después de sufrir un grave accidente mientras podaba un árbol.

Se trata de Jairo Damián Anderson, de 41 años, quien se encontraba realizando tareas de poda en el Cuartel VII. En la tarde del lunes y por motivos que aún son materia de investigación, un árbol cayó sobre él, provocándole importantes lesiones.

Jairo Damián Anderson realizaba tareas de poda en el Cuartel VII del Partido de Castelli.

El trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital por personal de Bomberos. Pese a los esfuerzos de asistencia y reanimación, Anderson murió poco después de su ingreso.

Con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli se iniciaron actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. De esta manera se llevará adelante una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal.