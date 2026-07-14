Katopodis reactiva en Ranchos una millonaria obra pública abandonada por Milei: “Ni sabe dónde queda”

El titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente del partido de General Paz, Juan Manuel Álvarez, la construcción de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales en la localicad cabecera del distrito, Ranchos.

Se trata de una obra estratégica que permitirá ampliar y modernizar el sistema de saneamiento de la ciudad con una proyección de varias décadas de operatividad.

Katopodis junto al intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez.

La inversión, reactivada con financiamiento de la provincia luego de la paralización de los trabajos por parte del gobierno nacional, contempla la construcción de una planta de 10.000 metros cuadrados, equipada con un sistema de lagunas de aireación y sedimentación, nuevas instalaciones de bombeo, infraestructura hidráulica, laboratorio de control de procesos y tecnología para optimizar el tratamiento de los efluentes cloacales.

Durante la recorrida, Katopodis destacó: “Milei, Caputo, Sturzenegger no saben dónde queda Ranchos. Su plan de negocios no incluye terminar la planta de tratamiento de líquidos cloacales que veníamos construyendo en obras públicas. Con el gobernador Kicillof la vamos a terminar”.

La obra en Ranchos beneficiará a 11.000 vecinos y vecinas.

“Ellos se timbean los impuestos de la gente, nosotros los invertimos en infraestructura básica que mejora la salud y el bienestar de las personas por los próximos 30 años”, concluyó.

Además, se realizará la renovación del sistema de bombeo de líquidos crudos, el reacondicionamiento del sistema de desinfección y obras complementarias civiles y electromecánicas. Asimismo, la obra -que se construye en cumplimiento de las leyes y las normativas vigentes- incluye la incorporación de instrumentación para medir caudales de líquidos y la adecuación y equipamiento de un laboratorio de control de procesos de la planta.

La intervención beneficiará a 11.000 vecinos y vecinas de Ranchos, mejorando la calidad del servicio sanitario y recuperando la capacidad de tratamiento de una planta que había quedado superada por el crecimiento de la población.