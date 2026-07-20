Estos operativos se desarrollan de 09:00 a 14:00 horas, sin necesidad de reservar turno previamente, y estarán vigentes hasta el viernes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, está llevando adelante operativos de atención en distintos sectores de Mar del Plata, con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y facilitar la realización de trámites.

Estos operativos se desarrollan de 09:00 a 14:00 horas, sin necesidad de reservar turno previamente, y estarán vigentes hasta el viernes. Los vecinos interesados deben presentarse con su DNI y la documentación necesaria para realizar gestiones vinculadas a la Seguridad Social.

Entre los trámites disponibles se encuentran los relacionados con la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único como Nacimiento, Matrimonio y Adopción, la presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de la Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una obra social y actualización de datos personales.

Los puntos de atención en Mar del Plata están distribuidos de la siguiente manera: el jueves en Costa Azul s/n y Estanislao Zeballos (Sociedad de Fomento, Punto Alto Camet) y en Moreno 2277 (Punto Otamendi), mientras que el viernes el operativo se realizará en Jovellanos 1620 (Punto Aeroparque).

Desde ANSES destacaron que estas jornadas tienen como finalidad facilitar el acceso a trámites esenciales para los ciudadanos, permitiendo resolver consultas y realizar gestiones sin la necesidad de acudir a una oficina fija.