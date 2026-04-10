A través de una resolución, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los alcances de las Becas Progresar 2026.

El Ministerio de Capital Humano publicó mediante la Resolución 172/2026, difundida en el Boletín Oficial, los detalles de las Becas Progresar 2026, el programa nacional que brinda apoyo económico a estudiantes argentinos para fomentar su formación académica y profesional.

Estas becas se entregan directamente a los beneficiarios y están condicionadas al cumplimiento de la asistencia regular a clases, la consecución de objetivos educativos y la participación en actividades de extensión formativa. Actualmente, el monto mensual de cualquier modalidad de la Beca Progresar es de $35.000, abonados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La convocatoria para la inscripción en Progresar Obligatorio de este año está abierta hasta el 24 de abril de 2026. Los interesados deben registrarse en la plataforma Mi Argentina y contar con una caja de ahorro o billetera virtual a su nombre para recibir el pago.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial: www.argentina.gob.ar/educacion/progresar. Allí, los postulantes pueden acceder a las distintas opciones y requisitos según la categoría correspondiente.

Actualmente, existen tres tipos de Becas Progresar:

Requisitos para Progresar Obligatorio: dirigidas a estudiantes que cursan la educación obligatoria.

Requisitos para Progresar Superior: orientadas a quienes realizan estudios superiores y universitarios.

Requisitos para Progresar Formación Personal: destinadas a la formación no formal o actividades de capacitación personal.

El programa busca facilitar el acceso a la educación y fortalecer el desarrollo profesional de los jóvenes argentinos mediante un respaldo económico que contribuye a la continuidad y finalización de sus estudios.