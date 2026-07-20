Cayó desde el techo de la casa y murió: investigan el accidente

El hecho fue reportado alrededor de las 11:05 tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911. Foto: La Brújula 24.

Un hombre de 37 años perdió la vida este domingo por la mañana luego de caer desde el techo de una vivienda ubicada en Soler 753 (de la localidad de Bahía Blanca), según confirmaron fuentes policiales.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:05 tras recibir un llamado al servicio de emergencias 911. Al llegar al lugar, la Unidad de Policía de Prevención Local encontró el cuerpo tendido sobre la vereda.

La víctima fue identificada como Raúl Darío Bustos. Personal médico que acudió en ambulancia al lugar constató su fallecimiento en el sitio.

Además, trabajó en la escena una dotación de Defensa Civil, mientras que los efectivos policiales preservaron el área para permitir la realización de las pericias correspondientes.

Según datos proporcionados por el Centro Único de Monitoreo, una cámara ubicada en la esquina de avenida Cerri registró el instante en que el hombre cayó desde el techo de la propiedad.

La investigación del caso quedó bajo la responsabilidad de la UFIJ Nº 2, que busca esclarecer las circunstancias del incidente.