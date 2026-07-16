Tras la trágica muerte de Anita, lanzaron una petición para trasformar la ruta 88 en autovía: cómo firmar

Según un informe publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, el volumen de vehículos que circulan por esa ruta supera los 7000 por día.

Luego del accidente que se cobró la vida de la adolescente Anita Peralta Rondanina y el remisero Santiago Irigoyen, lanzaron una campaña para reunir firmas y conseguir que la ruta 88 sea transformada en autovía.

El lamentable siniestro ocurrió durante la noche del domingo sobre el kilómetro 55, cuando por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron un camión con semirremolque y un auto que prestaba servicio de remís y llevaba a cuatro personas.

Como consecuencia de la terrible colisión, el chofer murió en el acto y las ocupantes del rodado fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Por la gravedad de las lesiones, la necochense que jugaba al vóley en Once Unidos permaneció internada en terapia intensiva hasta su fallecimiento en la madrugada del jueves. Además, otra de las menores afectadas recibió el alta médica luego de ser atendida y una mujer mayor presentó una fractura de costilla por la que debió ser asistida.

La adolescente era jugadora de vóley y una deportista muy querida en su ciudad y en el Club Once Unidos.

A partir de la tragedia, vecinos que utilizan la vía que conecta a Mar del Plata y Necochea advirtieron que "esta carretera se ha convertido en un foco de problemas debido al intenso tránsito que soporta diariamente" y remarcaron que "la situación solo se ha complicado más con el tiempo, aumentando el riesgo de accidentes graves que podrían evitarse".

Entonces, exigieron "la construcción inmediata de la autovía 88", ya que consideran que "no solo resolvería el problema del tráfico, sino que además mejoraría la seguridad para cientos de conductores que la transitan a diario".

"Según un informe publicado por la Dirección Nacional de Vialidad, el volumen de vehículos que circulan por esta ruta supera los 7000 por día, una cifra alarmante que demanda una infraestructura más adecuada", informaron en el pedido publicado en change.org.

El conductor del remís donde se encontraba Anita también perdió la vida a raíz del siniestro.

En otro punto, destacaron que "esta obra promovería el desarrollo económico de la región, facilitando un mejor acceso para el turismo y el comercio", y que ambas ciudades "se beneficiarían enormemente de una autopista que no solo acorte los tiempos de viaje, sino que también proteja a las personas que la utilizan".

En última instancia, en la petición manifestaron que no pueden "esperar a que ocurran más tragedias en la ruta 88" y que "urge tomar medidas ahora para salvaguardar la vida de los habitantes y visitantes de la región".

"Evitemos más accidentes, salvemos más vidas", concluye el mensaje con el que buscan reunir firmas y que se concrete el pedido.