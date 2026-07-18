Tragedia: un marplatense murió tras un choque en ruta 9
El accidente ocurrió en el kilómetro 226 de la autopista, donde un Ford Ecosport perdió el control y volcó. La víctima falleció en el lugar, mientras que las otras personas están fuera de peligro.
Por Redacción 0223
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Durante la madrugada del sábado, un grave accidente tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 226, en el partido de Ramallo. Un Ford Ecosport blanco perdió el control y volcó sobre el cantero central, dejando un saldo fatal.
La víctima fatal fue identificada como Walter Cajal, de 41 años y oriundo de Mar del Plata, quien falleció en el lugar debido al fuerte impacto. Además, otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas: una mujer de 45 años y dos menores de 10 y 11 años. Si bien sufrieron lesiones, se informó que se encuentran fuera de peligro.
El siniestro se produjo aproximadamente a la 1:05 de la madrugada en la mano ascendente de la autopista, y las causas que provocaron el despiste y vuelco aún están siendo investigadas por las autoridades.
Tras el accidente, equipos de emergencia, personal policial y organismos de seguridad desplegaron un operativo para asistir a los heridos y realizar las pericias correspondientes. Debido a esto, la circulación en la zona permaneció con balizamiento preventivo, por lo que se recomendó a los conductores extremar la precaución al transitar por ese tramo.
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