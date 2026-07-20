Mató a su novia de un disparo, se entregó y aseguró que fue un accidente

Durante la madrugada del domingo, Lara Caraballo (20) recibió un disparo en el rostro por parte de su novio, Axel A., de su misma edad, y murió en el acto. El horroroso hecho dio lugar en la ciudad de Rosario, más específicamente en el barrio Ludeña Norte.

Tras el asesinato, el joven se entregó en la Policía de Investigaciones (PDI) junto a su abogado bajo la premisa de que "se le escapó un tiro" —o por lo menos esa fue la explicación que brindó la madre del acusado—.

La PDI es el cuerpo de la policía judicial y científica dependiente de la provincia de Santa Fe.

Las primeras informaciones apuntan a que en los momentos previos a su muerte, Lara se encontraba junto a Axel en una de las habitaciones de su vivienda. La madre escuchó una detonación y, al salir del cuarto, se encontró con la espeluznante escena. Según su relato, el muchacho le aseguró que el disparo fue accidental. Tras lo ocurrido, se retiró se la vivienda en bicicleta con el arma encima.

Cuando el entorno de la víctima —que por estos momentos reclama justicia— se enteró de lo ocurrido, aún no se conocía el paradero del joven. A su vez, se comprobó que no es legítimo usuario de armas de fuego y todavía no está claro qué ocurrió con el arma utilizada en el incidente, en qué contexto se dio ni por qué la tenía en su poder.

Por lo pronto, Axel A. quedó detenido y en los próximos días podría ser imputado por el femicidio de Lara Caraballo y por la portación ilegal del arma de fuego utilizada en el hecho.