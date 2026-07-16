Video: compró una moto hace solo dos meses, le mostraron un arma y lo obligaron a bajarse

Un nuevo ataque de motochorros armados se registró en la tarde de este jueves en el barrio General Roca, donde los delincuentes obligaron a un hombre a bajar de su vehículo y se lo llevaron.

El hecho ocurrió a las 14:15 en San Lorenzo al 2400, entre Santa Fe y Corrientes, cuando la víctima de 42 años se desplazaba en su RVM Tekken 250 recientemente comprada hasta que fue sorprendida por los delincuentes.

Según relató en diálogo con 0223, los ladrones se pusieron a su lado y le exigieron que detuviera la marcha y descendiera del rodado, mientras le enseñaban un arma de fuego.

Frente a la amenaza, el motociclista frenó en medio de la calle, los ladrones estacionaron adelante y uno de ellos sostuvo el vehículo hasta que se subió su cómplice para darse rápidamente a la fuga.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio y el hombre busca recuperar la moto que adquirió hace apenas dos meses y utiliza como medio de transporte para su trabajo.