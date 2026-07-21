Cómo Argentina volvió a estar entre los grandes del Mundial 2026

No había garantías. El ciclo de Scaloni arrancó en 2018 después del desastre de Rusia, con un técnico sin experiencia en primera división que llegó en silencio y sin declaraciones grandilocuentes. Cuatro años después ganó el Mundial de Qatar. Dos años más tarde la Copa América. Y en julio de 2026, Argentina llegó a la final de un Mundial de 48 equipos con Messi marcando hat-tricks a los 39 años.

El camino desde el fracaso de 2018 hasta la final de 2026 no fue solo una racha de buenos resultados. Fue una reconstrucción. Podés seguir cada partido de la Selección en apuestas deportivas y casino en tiempo real desde https://reybets.com/es.

La clasificación: primer puesto de la tabla sudamericana

Argentina clasificó al Mundial 2026 el 25 de marzo de 2025, cuando el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay la dejó matemáticamente adentro. Fue su segunda clasificación más temprana en la historia del formato de todos contra todos. La primera había sido en 2022, cuando también terminó campeona.

El 5 de junio, la victoria 1-0 sobre Chile de visitante selló el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina cerró la fase clasificatoria con el mejor promedio de puntos de la CONMEBOL. Por primera vez en la historia, ganó los dos partidos ante Brasil en una misma Eliminatoria, incluyendo un 4-1 en casa.

El plantel: viejos campeones y nueva generación

Scaloni llegó al Mundial con la base que ganó Qatar 2022 pero con modificaciones obligadas. Sin Ángel Di María, retirado de la Selección, incorporó nombres que habían estado al margen o que recién empezaban a figurar. Franco Mastantuono y Nico Paz eran los nuevos en carpeta. Junto a ellos, los campeones de Qatar que mantuvieron el nivel: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cuti Romero, Nicolás Otamendi. Y Messi.

El debut ante Argelia: un hat-trick que marcó el tono

El 16 de junio en Kansas City, Argentina enfrentó a Argelia en el primer partido del Grupo J. Resultado: 3-0. Los tres goles los convirtió Messi. Con ellos llegó a 16 tantos en Mundiales, igualando a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo. En ese mismo partido se convirtió en el primer jugador en jugar seis Copas del Mundo.

Ese primer partido marcó el tono: Argentina jugó con claridad táctica, aprovechó los espacios y no concedió nada relevante en defensa.

El camino por grupos hasta las semifinales

Tras el triunfo ante Argelia, Argentina venció a Austria 2-0 con doblete de Messi, asegurando la clasificación anticipada. El cierre ante Jordania fue un trámite. En la fase eliminatoria, la Albiceleste fue superando rivales más exigentes hasta las semifinales, donde la eliminación de Inglaterra fue el partido de mayor carga emocional del torneo para los hinchas argentinos.

Los números de Messi a los 39 años

El capitán argentino llegó al Mundial 2026 con 39 años. Tres goles en el debut, doblete en la segunda fecha, cifras que lo ubican entre los goleadores del torneo. Con 16 goles en Mundiales, empató a Klose. Los analistas del fútbol no encuentran comparación cercana con lo que hace a esa edad.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo clasificó Argentina al Mundial 2026?

Argentina clasificó al Mundial 2026 el 25 de marzo de 2025, cuando el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay la dejó matemáticamente adentro. Fue la segunda clasificación más temprana en el formato actual de Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quiénes son los jugadores nuevos de Argentina en el Mundial 2026?

Entre los nombres más frescos del ciclo se encontró Nico Paz, que se sumó a la base de campeones de Qatar 2022: Messi, Álvarez, Fernández, Mac Allister, De Paul, Romero y Otamendi.

¿Qué hizo Messi en el Mundial 2026?

Messi convirtió un hat-trick en el debut ante Argelia el 16 de junio, anotó un doblete ante Austria y llegó a la final como uno de los goleadores del torneo, con 16 goles mundialistas totales.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final fue el domingo 19 de julio a las 16:00 hora argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Argentina enfrentó a España.

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