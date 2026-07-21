En vacaciones de invierno, Nina y Ángela vuelven sacar La Ropa

Los amantes del teatro independiente tienen una cita imperdible este viernes a las 21 en El Club del Teatro (Rivadavia 3422) cuando suba a escena la comedia "La Ropa".

La obra sube a escena este viernes

En la pieza, Andrea Garrote cuenta la historia de Ángela y Nina, dos mujeres que se encuentran en una fiesta en el patio interno de un edificio y mantienen una conversación superficial de temas que se supone que las mujeres tienen en común, como la ropa.

"Para no hablar de lo importante. De lo que no se habla. Mujeres que soportan la simultaneidad y al mismo tiempo planean una venganza chiquita, buena... digna. Cuando parece que ocurrirá una catástrofe aparece de nuevo la calma", reza la sinopsis de la obra.

La obra sube a escena este viernes

"La Ropa" está protagonizada por Daniela Parrinello Rizzi y Luna Milena Córdoba, cuenta con vestuario de Victoria Paolicchi y fotografía y dirección de Gisela Cerro.

Si bien la entrada es "a la gorra", deben reservarse los tickets con anticipación en Alternativa Teatral.