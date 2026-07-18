La Re Fiesta llega a Brewhouse con una edición especial por el Día del Amigo

La propuesta invita a revivir los grandes éxitos de los 90, los 2000 y principios de los 2010 con una consigna clara: "Prohibida la música moderna"

El plan para el Día del Amigo está asegurado en Mar del Plata. Este sábado, desde las 21, en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830, llega una edición especial de La Re Fiesta, una de las propuestas retro más convocantes del país.





Día del Amigo

invita a revivir los grandes éxitos de los 90, los 2000 y principios de los 2010,

"Prohibida la música moderna".

En el marco de los festejos por el, la fiestacon una consigna clara:

Será una noche pensada para cantar, bailar y compartir con amigos, con un repertorio musical que incluye clásicos del pop, reggaetón, cumbia, cuarteto y otros hits que marcaron una época.





CultuTickets

cargada de nostalgia, diversión y canciones inolvidables.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de. La propuesta se presenta como una opción para celebrar el Día del Amigo con una noche