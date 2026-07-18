La Re Fiesta llega a Brewhouse con una edición especial por el Día del Amigo
Este sábado 18 de julio, desde las 21, Ciudad Cultural Brewhouse Puerto será sede de una edición especial de La Re Fiesta para celebrar el Día del Amigo.
18 de Julio de 2026 11:58
Por Redacción 0223
PARA 0223
El plan para el Día del Amigo está asegurado en Mar del Plata. Este sábado, desde las 21, en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830, llega una edición especial de La Re Fiesta, una de las propuestas retro más convocantes del país.
En el marco de los festejos por el Día del Amigo, la fiesta invita a revivir los grandes éxitos de los 90, los 2000 y principios de los 2010, con una consigna clara: "Prohibida la música moderna".
Será una noche pensada para cantar, bailar y compartir con amigos, con un repertorio musical que incluye clásicos del pop, reggaetón, cumbia, cuarteto y otros hits que marcaron una época.
Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de CultuTickets. La propuesta se presenta como una opción para celebrar el Día del Amigo con una noche cargada de nostalgia, diversión y canciones inolvidables.
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