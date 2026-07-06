Banco Provincia, a través de su billetera digital Cuenta DNI, lanzó una nueva serie de beneficios para julio, con descuentos que abarcan comercios, supermercados, ferias, farmacias, librerías y gastronomía, entre otros sectores.

El foco principal de estas promociones está orientado a acompañar las vacaciones de invierno y a promover el consumo en comercios locales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Una de las novedades destacadas es la elevación del tope de reintegro en dos de las promociones más populares. Los beneficios para locales gastronómicos y para los comercios YPF Full aumentan su devolución máxima de $8.000 a $10.000 por semana o fin de semana, según corresponda.

Además, durante el receso invernal, Cuenta DNI ofrecerá promociones especiales vinculadas a distintos eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Por primera vez, se incorporará también un beneficio relacionado con la movilidad, ampliando la variedad de descuentos disponibles para los usuarios.

Con más de 10 millones de usuarios, esta plataforma busca aliviar el gasto diario de las familias bonaerenses y fortalecer la economía local mediante una oferta diversificada de descuentos y reintegros.