Dolor por el fallecimiento de una reconocida locutora del interior a los 54 años

La comunidad radial de Tucumán vive un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de la destacada locutora Nieves Espeche Bellomio, quien falleció a los 54 años, causando gran conmoción entre colegas, familiares y oyentes.

Espeche Bellomio dejó una huella imborrable en la radiofonía provincial gracias a su compromiso y la calidez con la que se relacionaba con el público. Su carrera alcanzó gran notoriedad durante los años 90, cuando integró el programa Noche de Brujas en Rock&Pop, y también destacó en la emblemática emisora Hit FM por su estilo espontáneo y cercano.

A lo largo de los años, continuó su labor en diversas radios hasta consolidarse en Feel, la emisora donde se mantuvo activa hasta su fallecimiento. Sus compañeros y oyentes la recuerdan por su vocación de servicio y el vínculo genuino que construyó con cada audiencia.

Nieves Espeche Bellomio tenía 54 años.

El impacto de su partida se refleja en la multitud de mensajes de despedida que inundaron las redes sociales, donde se resaltó especialmente su calidez humana y su capacidad para adaptarse a las transformaciones de la radio desde los formatos tradicionales de los 90 hasta las nuevas tendencias mediáticas.

Su pérdida representa un vacío significativo en el ambiente radial tucumano, ya que su voz era identificable para varias generaciones. En estos momentos, familiares, colegas y amigos expresan su dolor y acompañan a sus seres queridos en este difícil trance.

El legado de Nieves Espeche Bellomio perdurará en la memoria de quienes la conocieron y de todos aquellos que la siguieron a través de las ondas radiales durante tantos años, recordándola como una figura emblemática y comprometida con la comunicación.