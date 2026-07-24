Preocupación por la salud de Jon Bon Jovi: tuvo que abandonar su show en el Madison Square Garden

Lo que prometía ser otra noche inolvidable en el Madison Square Garden terminó con preocupación, aplausos de apoyo y un inesperado pedido del propio Jon Bon Jovi a sus fanáticos. El legendario músico estadounidense debió interrumpir de forma abrupta el octavo concierto de su residencia en el mítico estadio neoyorquino.

La decisión generó sorpresa entre las miles de personas que colmaban el recinto, especialmente porque la gira Forever Tour representa el esperado regreso de la banda a los escenarios tras la compleja operación de cuerdas vocales a la que el cantante se sometió en 2022, una intervención que incluso llegó a poner en duda el futuro de su carrera.

Según reveló Page Six, Bon Jovi detuvo el recital luego de interpretar “Livin’ on a Prayer”, uno de los mayores himnos de la historia del rock y, probablemente, la canción más esperada de la noche. En ese momento tomó el micrófono y, visiblemente frustrado, decidió hablar con el público con total honestidad.

“Lo siento, estoy lastimado y esta noche no voy a poder seguir”, expresó el artista, según relataron testigos presentes en el estadio. Lejos de despedirse sin más explicaciones, el músico quiso llevar tranquilidad a sus seguidores y prometió que el concierto tendrá una resolución.

El músico emprendió su gira de retorno

“No tiren sus entradas. Voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo? Guárdenlas y veremos cómo reprogramar el evento”, les dijo antes de abandonar el escenario.

Aun así, intentó restarle dramatismo a la situación con una frase que reflejó más resignación que alarma. “Pero esta noche voy a tener que descansar. Me siento bien”, agregó antes de retirarse entre una ovación del público.