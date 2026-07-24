La "Estrella Negra" de Ema Burgos vuelve a los escenarios

“Estrella Negra”, la obra que protagoniza la destacada actriz marplatense Ema Burgos, con dirección de Marcelo Marán, subirá a escena el sábado 18 de julio a las 21hs en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium.

Ema Burgos es una destacada actriz marplatense

En esta oportunidad, Emma Burgos interpreta a una uruguaya del siglo XIX, época de José Artigas. Una mujer esclava que ve alteradas sus seguridades por la guerra. Ya en libertad las cosas derivan en cambios: la soledad y la incertidumbre sobre su futuro acrecientan su desgracia. Sin embargo, el amor, el desamparo, la violencia, los sueños rotos, la identidad, la exclusión la motivan a enfrentar la vida con valor y alegría.

"Estrella Negra" es un monólogo de la dramaturga uruguaya Adriana Genta que, en esta oportunidad, cuenta con la asistencia de dirección de Graciela Inchaurrondo.

La obra se presenta en la sala Gregorio Nachman

Con gran desafío actoral, Burgos, compone el papel de una mujer en la contradicción de sostener los mandatos sociales o dar un paso a la libertad. Hacerse cargo de su maternidad y posponer su realización personal o irse detrás del amor y sus ilusiones.

Una mujer en las contradicciones y desafíos de todas las épocas y todos los pueblos. Una ficción que recurre a un tema de permanente actualidad, como lo es la lucha de las mujeres por sus derechos.

La obra resultó ganadora del premio Estrella de Mar 2014 en los rubros mejor actuación femenina marplatense y mejor dirección marplatense.

Las localidades se encuentran en venta por Plateanet o en la boletería del teatro (Boulevard Marítimo 2280).