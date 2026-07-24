Arranca con niebla y termina con lluvias: el pronóstico para este sábado en Mar del Plata

El fin de semana comenzará con un clima típicamente invernal en Mar del Plata. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 25 de julio estará marcado por la presencia de niebla durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche aumentarán las probabilidades de lluvias aisladas.

La temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C, en una jornada que tendrá condiciones cambiantes a medida que avancen las horas.

Niebla por la mañana y probabilidad de lluvias

Durante la madrugada y la mañana no se esperan precipitaciones y el viento soplará del noroeste entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin embargo, por la tarde el panorama comenzará a modificarse con una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, condición que se mantendrá durante la noche.

Además, el viento del noroeste incrementará su intensidad hacia el cierre del día, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El detalle del tiempo para este sábado.

Frente a este escenario, quienes tengan actividades al aire libre durante la tarde o la noche deberán estar atentos a la evolución del tiempo y considerar la posibilidad de precipitaciones y un aumento del viento. La buena noticia es que las temperaturas se mantendrán relativamente estables y, según el pronóstico extendido, el domingo presentará una mejora con una máxima prevista de 16°C.