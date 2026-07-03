Heladas, neblinas y hasta -3°C: cómo será el sábado en Mar del Plata con alerta naranja por frío extremo

Después de las leves nevadas que sorprendieron a Mar del Plata el jueves, la ola polar no da tregua y este sábado 4 de julio se presenta como otra jornada de frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una temperatura mínima de -3°C y una máxima de 9°C, con heladas y neblinas matinales, cielo algo a parcialmente nublado y viento leve y variable a lo largo del día.

El alerta naranja por temperaturas extremas sigue vigente para la región, lo que según el propio SMN implica condiciones que "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo". En ese nivel de alerta, el organismo recomienda extremar los cuidados en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes deban permanecer al aire libre.

El alerta naranja por temperaturas extremas sigue vigente. Foto: 0223.

El fin de semana, sin mejoras a la vista

El domingo tampoco traerá alivio inmediato: el SMN anticipa neblinas matinales, cielo mayormente nublado, tiempo muy frío con probabilidad de lluvias y lloviznas, mínima de 0°C y máxima de 8°C.

Recién el martes podría registrarse una leve recuperación, con una máxima de 12°C, aunque las mínimas seguirán rozando los 0°C y el tiempo continuará siendo muy frío.

La temperatura mínima registrada este viernes en Mar del Plata fue de 0,4°C a las 8:20 horas, con una lluvia acumulada en las últimas 24 horas de apenas 0,7 mm.

Se recomienda abrigarse con varias capas de ropa. Foto: 0223.

Ante la persistencia del frío extremo, se recomienda abrigarse con varias capas de ropa, evitar la exposición prolongada al exterior durante las horas más frías de la madrugada y la mañana, y prestar especial atención a adultos mayores y personas que viven solas.