La lluvia se va y queda la ilusión: así estará el tiempo este domingo mundialista en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá un domingo marcado por el frío y la inestabilidad, en una jornada que estará atravesada por el fútbol: esta tarde la Selección Argentina disputará la final del Mundial y, en caso de conseguir el título, se esperan multitudinarios festejos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con lluvias durante la mañana, cuando se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche las condiciones mejorarán y ya no se esperan nuevas lluvias, un dato alentador para quienes planeen salir a celebrar.

En cuanto a la temperatura, la mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 12°C, por lo que el ambiente se mantendrá frío durante toda la jornada. Además, el viento soplará del sudeste entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana, perdiendo intensidad con el correr de las horas.

Aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante la tarde y la noche, el pronóstico indica que no habrá fenómenos significativos después del mediodía. De esta manera, si Argentina logra levantar la copa, el clima no será un impedimento para que miles de marplatenses se acerquen al Monumento al General San Martín.

La recomendación para quienes salgan a alentar o a celebrar es llevar abrigo, ya que la sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real debido al viento y la elevada humedad característica de la ciudad. Así, el cierre del fin de semana tendrá el típico escenario invernal marplatense: frío, nublado y con la ilusión de una tarde que podría quedar en la historia.