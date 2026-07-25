Barracas le arruinó el debut a Otamendi: el "Guapo" le ganó a River en el Monumental

El equipo de Damian Ayude venció al de Eduardo Coudet y sumó tres puntos más que importantes en Nuñez.

River profundizó su delicado presente y comenzó el Torneo Clausura con una derrota que volvió a encender las alarmas. Después de la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi, el Millonario cayó 1-0 ante Barracas Central en el Monumental, donde el Guapo consiguió el primer triunfo desde 1923.

El único gol de la tarde lo marcó Gonzalo Morales a la mitad del primer tiempo, suficiente para que la visita diera el golpe y estirara el mal momento del conjunto de Núñez.

Más allá del debut como titular de Nicolás Otamendi y del ingreso de Ángel Correa en el complemento, River volvió a exhibir un juego apagado, sin ideas ni profundidad para vulnerar a su rival. El equipo nunca encontró respuestas, generó muy poco peligro y terminó despidiéndose entre silbidos por parte de los hinchas, reflejo de una crisis que se arrastra desde el semestre pasado.

Las chances más claras surgieron de los pies de Marcos Acuña que con su buena pegada le permitió al "Millonario" tener oportunidades para igualar el marcador pero los delanteros no estuvieron acertados para conseguirlo.

Ahora, el equipo de Eduardo Coudet tendrá la chance de reaccionar el próximo miércoles, cuando visite a Gimnasia en La Plata por la segunda fecha del campeonato. Mientras que el "Guapo" recibirá a Aldosivi.