Franco Colapinto recuperó buenas sensaciones en el Hungaroring tras el susto del viernes

El piloto argentino se recuperó del choque de ayer y finalizó la práctica libre 3 en el decimocuarto lugar por detrás de Pierre Gasly.

Franco Colapinto tenía cuentas pendientes en el Gran Premio de Hungría y no dudó en salir a cobrárselas desde el primer segundo. Tras un viernes muy malo donde cedió su lugar a Paul Aron en la FP1 y sufrió un despiste con rotura de ala trasera en la FP2 que apenas le permitió dar 11 vueltas, el joven nacido en Pilar fue el primero en saltar a la pista del Hungaroring para la FP3.

En un trazado reasfaltado de emergencia por la FIA en varias zonas durante la noche, Colapinto inauguró la sesión girando en soledad con un registro inicial de 1:21.747 para sacudirse la mala racha, destrabar la cabeza y comprobar que el chasis de su monoplaza no presentaba inconvenientes mecánicos.

La jornada sabatina en Budapest volvió a estar marcada por las banderas rojas y la tensión en los boxes. A los 21 minutos del entrenamiento, Checo Pérez debió abandonar su Cadillac humeante por un principio de incendio en la parte trasera, lo que obligó a neutralizar la tanda durante seis minutos.

En la reanudación, los Tanques del frente no perdonaron: Lando Norris impuso las condiciones al quedarse con el mejor tiempo (1:19.723), escoltado por Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Oscar Piastri y George Russell, manteniendo el status quo de los cuatro equipos dominantes, mientras que Lance Stroll y Fernando Alonso casi protagonizan el blooper del día al rozarse en un sobrepaso interno.

En el tramo final de la sesión, los Alpine volvieron al ruedo montando neumáticos blandos para realizar sus simulaciones de clasificación y ritmo de carrera. Colapinto completó la FP3 sin sobresaltos en el 14° puesto con una marca de 1:20.055 tras dar valiosas vueltas de recorrido. El argentino quedó a tan solo 332 milésimas de su compañero de garaje, Pierre Gasly, quien finalizó 12° con un tiempo de 1:19.723, demostrando un ritmo altamente competitivo y parejo entre ambas unidades de la escudería francesa.

Con las 20 máquinas guardadas en los garajes y la tabla de tiempos definida, el circo de la Fórmula 1 entra en su etapa más crítica sobre el exigente asfalto húngaro. La paridad mostrada en la zona media anticipa una batalla golpe a golpe por ingresar a la Q2, donde el margen de error será nulo para todos los pilotos. La gran prueba de fuego para Franco Colapinto y el resto de la parrilla continuará este mismo sábado a las 11:00, cuando se ponga en marcha la ansiada sesión de Clasificación.