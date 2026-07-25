Fin del ciclo: Juanfer Quintero rescindió su contrato y no volverá a vestir la camiseta de River

El héroe de Madrid rescindió su contrato de común acuerdo tras disputar el Mundial 2026 y no retornará al Millonario luego de un picante cortocircuito con el Chacho.

El ciclo de uno de los talentos más desequilibrantes que pasaron por el mundo River en la última década llegó a un abrupto e inesperado final. Tras su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Colombia, donde disputó cuatro encuentros y repartió una asistencia, River Plate hizo oficial la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero de común acuerdo. El enganche de 33 años queda así con el pase en su poder y la libertad absoluta para definir el próximo destino de su carrera deportiva.

El detonante del adiós no fue estrictamente futbolístico, sino un contundente cortocircuito mediático entre el jugador y Eduardo Coudet. Mientras el "Chacho" aseguraba en conferencia que el colombiano debía reintegrarse a las prácticas el pasado jueves, "Juanfer" retrucaba que no había vuelto a tener contacto con el DT desde que fue licenciado al concluir el Torneo Apertura 2026. Ante la tirantez de las declaraciones cruzadas, la CD de Núñez decidió respaldar de lleno al entrenador y acelerar la desvinculación definitiva del mediocampista.

De esta manera se cierra el tercer paso de Quintero por la institución de Núñez, por la cual la dirigencia había desembolsado cerca de tres millones de dólares a mediados de 2025. En este último tramo completó 40 presentaciones, alcanzando un total acumulado de 137 partidos oficiales con la banda roja.

En el comunicado institucional de despedida, el club destacó el aporte fundamental del zurdo "en el momento más decisivo" y reafirmó que el Monumental siempre será su casa, rememorando aquel inolvidable golazo a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu.

En esta última etapa, el colombiano había regresado bajo el ala de Marcelo Gallardo, siendo titular e incluso luciendo la cinta de capitán en las primeras fechas del Apertura 2026 hasta el alejamiento del "Muñeco" tras la victoria ante Banfield. Sin embargo, con la llegada de Coudet al banco de suplentes, el cafetero perdió terreno en la consideración. Aunque fue determinante ingresando desde el banco con un gol y una asistencia en los octavos de final, no volvió a consolidarse en el once inicial e incluso no sumó minutos en la semifinal de un certamen donde el "Millonario" terminaría cayendo en la final ante Belgrano por 3-2.

La historia de amor entre el crack de Medellín y el hincha millonario había comenzado a principios de 2018, cuando llegó a préstamo desde el Porto. Aquel glorioso primer ciclo (2018-2021) motivó a River a adquirir su ficha por 3,75 millones de euros, traduciéndose en 61 partidos, 12 goles y cuatro títulos, donde resplandecieron la histórica Libertadores ante el clásico rival y la posterior Recopa Sudamericana.

Más tarde, tras su experiencia en el Shenzhen de China, tuvo una segunda etapa a préstamo en 2022 bajo la conducción de Martín Demichelis, sumando 36 cotejos y 7 gritos, aunque con menor continuidad en el equipo titular.

Hoy, la desinteligencia con el cuerpo técnico le pone un punto final definitivo a un romance futbolístico que marcó a fuego a toda una generación riverplatense. Con el pase en su poder y con la calidad intacta a sus 33 años, el genio colombiano se despide de Núñez dejando una huella imborrable, mientras el hincha asimila la partida de un futbolista que, más allá de cualquier chispa del presente, ya tiene su lugar asegurado en las páginas doradas de la institución.