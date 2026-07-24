Kimberley y Círculo repartieron puntos en el cierre de la primera fase

Círculo hizo el gasto y terminó consiguiendo un empate 1 a 1 frente a Kimberley como visitante, en la última fecha de la primera fase del Torneo Federal A. Durante la semana se sorteará la segunda fase y se conocerá el camino del “Dragón” en la Zona Campeonato y el “Papero” en la Reválida.

El primer tiempo fue equilibrado, con pocas situaciones de gol y Círculo tratando de ser protagonista. De todas formas, le costo llegar con peligro y no pudo aprovechar contras con superioridad numérica para densificar. Del otro lado, Pedro Fernández intervino en el único ataque al fondo de Kimberley con un remate lejano.

En la segunda parte, los de Botella iban e iban y parecían ponerse arriba con un centro que desvió Rojas de cabeza y se metía contra el palo, pero el asistente levantó la bandera. Inmediatamente, un disparo que no llevaba peligro de Miori rebotó en el camino, descolocó al arquero y entró mansamente para el 1 a 0 local. Golpazo.

Con la desventaja, Círculo estaba con más o menos lucidez, pero decidió no irse con las manos vacías. Y en un tiro libre, cuando Correa marcaba la adición, Marco Campagnaro capturó un rebote y metió un zurdazo inatajable que se clavó en el ángulo izquierdo.

Ahora, el próximo fin de semana se pondrá en marcha la Reválida.​​​​​

Síntesis​​​​​

Kimberley (1): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Máximo Masino, Leonel Aquino y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Álvaro De Gaetani y Franco Mañas; Facundo Russo, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.​​​​​

Cambios: ST 0' Agustín Vázquez por Russo y Luis Pérez por Ríos, 9' Diego Aguayo por Báez y Juan Santillán por Castillo, y 28' Bautista Mármol por Mañas​​​​​

Círculo Deportivo (1): Pedro Fernández; Rodrigo Torres, Facundo Rojas, Julián Vilchez y Simón Buscaglia; Ciro Riusi, Martín Gómez, Fernando Villalba y Joaquín Bassani; Vicente Barberini e Imanol Iriberri. DT: Duilio Botella.​​​​​

Cambios: ST 13' Branco Castelli por Rius, Marco Campagnaro por Barberini y Rodrigo Juárez por Villalba, 28' Daniel Opazo por Iriberri y 37' Braian Cos por Torres.​​​​​

Goles: ST 17' Miori (K) y 46' Campagnaro (CD)

Árbitro: Jonathan Correa

Estadio: José Alberto Valle