Escandalo e indignación: abusó de sus dos hijas y quedó en libertad por un insólito error judicial

Un hombre acusado de cometer abuso contra sus dos hijas quedó en libertad producto de un insólito error judicial tras el vencimiento de la prisión preventiva. La polémica decisión que le otorgó la libertad ambulatoria generó indignación pública en toda la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el imputado duró pocos días en las calles y terminó detenido nuevamente al romper la orden de restricción. Las autoridades provinciales debieron reaccionar de urgencia ante el avance del caso.

El imputado fue identificado como Esteban Ramón Delgado, quien enfrenta un pedido formal de 18 años de prisión por los delitos contra la integridad sexual de sus hijas. El error se produjo cuando la Cámara redujo el plazo de detención y el Ministerio Público de la Acusación no presentó el pedido de prórroga correspondiente. Por ese motivo, el juez Ariel Cattáneo dispuso la excarcelación del sospechoso por el vencimiento de los plazos. El descuido derivó en una investigación de la fiscalía.

Una de las víctimas fue Sofía Delgado, asesinada en 2024.

Cómo descubrieron los vecinos que el acusado había salido en libertad

Las víctimas del acusado se enteraron del beneficio procesal de manera casual tras el aviso de un habitante de la zona. Lourdes, una de las jóvenes afectadas por las agresiones, conoció la noticia porque "un vecino le comentó que vio a Delgado caminando por la calle" sin custodia. La indignación creció cuando se constató que el imputado fijó su nuevo domicilio a solo 300 metros de la vivienda familiar. Ante la amenaza flagrante, la fiscalía inició el trámite para revocar la medida.

El pedido formal para volver a arrestarlo se ejecutó tras comprobarse la violación directa a las pautas de conducta impuestas por el Juzgado de Familia. El fiscal Javier Paz solicitó el procedimiento inmediato por "desobedecer las reglas de conducta impuestas" al acercarse a las víctimas en la localidad de San Lorenzo. Las fuerzas de seguridad detuvieron al hombre en la vía pública para trasladarlo a la seccional correspondiente: el caso sacudió los tribunales de la región.

El descuido derivó en una investigación de la fiscalía.

El trasfondo de la causa adquirió notoriedad pública al recordarse que una de las víctimas fue la joven Sofía Delgado, asesinada a fines de 2024. Los aberrantes ataques imputados ocurrieron cuando las víctimas tenían entre 9 y 13 años dentro del entorno intrafamiliar. La Fiscalía Regional 2 confirmó la apertura de un sumario administrativo interno para investigar las responsabilidades institucionales en el vencimiento de la preventiva. El acusado aguardará el juicio definitivo bajo prisión efectiva.