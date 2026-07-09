La dejaba con sus vecinos de confianza cuando iba a trabajar: denuncia que un adolescente de 16 años abusó de su nena de 9

Una madre decidió hacer pública la denuncia que presentó ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por el presunto abuso sexual de su hija de 9 años. Según la mujer, la Justicia va a desestimar la causa porque el adolescente denunciado es menor de edad.

"Si la ley no hace nada, quiero justicia social. Por mi hija", expresó la mamá en diálogo con 0223, quien aseguró que realizó la denuncia hace dos meses y que incluso debió mudarse, porque el presunto abusador vivía frente a su casa, en el barrio Libertad.

Según el testimonio de la mujer, el adolescente era hijo de una familia de su confianza. Contó que mantenía una relación de amistad con sus padres y que, en algunas ocasiones, dejaba a su niña al cuidado de ellos cuando se iba a trabajar.

"La tocó y tiene el valor de decir que ella miente"

"Confiaba en ellos. Este pibe tocó a mi hija y tiene el valor de decir que ella miente", expresó la mujer en las redes sociales. También reveló que tiempo atrás un hermano del adolescente le había advertido que no confiara en él: "Yo lo defendí y mi peor pesadilla se volvió real".

La madre de la presunta víctima cuestionó además la actitud del entorno familiar del denunciado, al que acusa de desacreditar el relato de la niña. Según reveló, llegaron a afirmar que la menor "quería entrar al baño para verlos" y que "quería ver porno", cuando "una nena de su edad no miente en este tipo de hechos y menos puede relatar situaciones que no tiene la imaginación para inventar".

Dice que la causa será archivada porque el denunciado también es menor.

Más allá del proceso judicial, la mujer describió lo que sufrió su hija después de lo ocurrido: "Le arruinaron la infancia. Llorando me preguntó si no le creían y por qué nunca más podía jugar con los chicos con los que compartía antes".

Aseguró que decidió hacer público el caso porque "es la única forma" de lograr algún tipo de reparación. "Yo a mi hija le creo y voy a llegar hasta donde sea necesario. Una criatura no miente", expresó con profundo dolor.

"Hoy sos menor y la Justicia archiva la causa, pero tu condena es tu conciencia. Tarde o temprano la verdad se va a saber", cerró.