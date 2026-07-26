El homenaje de una mosaiquista marplatense al Dibu Martínez: "Me gustaría que llegue a él"

Silvia Elías es mosaiquista, tiene 59 años y encontró en el arte una nueva pasión que la llevó a transformar pequeñas conchillas de mar en retratos llenos de historia y emoción. Desde su casa, donde combina sus tareas de ama de casa con largas noches de trabajo, creó una obra del arquero marplatense Emiliano “Dibu” Martínez y ahora tiene un objetivo: poder entregársela personalmente y sacarse una foto con él.

En diálogo con 0223, Silvia contó que comenzó con el mosaiquismo en 2017, pero que la pandemia la llevó a buscar nuevos materiales para continuar con sus trabajos. “Este material lo usaba de fondo para mis cuadros y al notar que estaba todo cerrado, empecé a investigar con la conchilla de mar o el guijarro de playa”, explicó.

Silvia Elías hizo un retrato del arquero de la Selección argentina con conchillas recolectadas en la playa y busca cumplir el sueño de regalárselo personalmente.

Su primer acercamiento fue con animales. “Inicie con perros y gatos, me gustó y dije: voy a probar con rostros. Me encantó, cada rostro es un reto. Cada mirada tiene sus expresiones y eso es un gran desafío”, relató.

Con esa técnica realizó sus primeros trabajos con figuras reconocidas. “Lo primero que hice fue a Tita y después hice a Gardel”, contó. Más adelante sumó encargos particulares y comenzó a retratar a distintas personalidades.

Foto gentileza de AgusVallejos.ph

El salto hacia los futbolistas llegó por una sugerencia familiar. “Mi hija me dice: ‘Mami, ¿te animás a hacer el Dibu?’”, recordó. La elección no fue casual: Silvia siente una profunda admiración por el arquero surgido en Mar del Plata. “Me encanta el Dibu, me gusta como persona, es marplatense, es un buen ejemplo para los chicos. Me encanta su personalidad, igual que la de Messi”, expresó.

La obra nació también desde una conexión con la historia de vida del campeón del mundo. “Cuando hago un rostro, una persona, me concentro y veo un poco las historias de cada personaje”, explicó. Y sobre Martínez señaló: “Vi la historia de Emiliano, chico de barrio, cómo los padres estuvieron con él, lo apoyaron a pesar de su economía y cómo salió adelante”.

Foto gentileza de AgusVallejos.ph

Para Silvia, el arquero representa algo más que un deportista. “El Dibu es un pedazo nuestro y es un orgullo para la juventud”, aseguró. “Todo me queda corto para descifrarlo al Dibu, es nuestro”.

Su trabajo con el mosaiquismo también fue una herramienta personal. “De grande encontré esta pasión para no caer en una depresión. Estudié mosaiquismo y me ayudó un montón”, contó. Además, destacó la importancia de haberse formado en una institución pública: “Me enseñó a usar sus herramientas y me abrió más la cabeza para seguir esta pasión mía”.

Foto gentileza de AgusVallejos.ph

La dedicación detrás de cada pieza es enorme. Silvia trabaja principalmente de noche, cuando termina sus obligaciones diarias. “Estoy hasta las 4 o 5 de la mañana, según el tiempo como me corre, pero se me pasa volando. Miro el reloj y digo: ‘Uy, ahora tengo que levantarme para hacer los mandados y las cosas de la casa’”, relató entre risas.

La obra del Dibu todavía espera llegar a destino. Silvia contó que aún no pudo contactarse con el arquero, pero mantiene intacta la ilusión de entregársela personalmente. “Mi idea es dárselo en manos y sacarme una foto con él, para que me quede de recuerdo y la vean mis nietos”, contó.

La emoción también tiene que ver con su familia: “Mis nietos son chicos y son fanáticos del Dibu. Justamente ahora mi nieto está pintando un dibujo de él. Si no juega a la pelota, juega a ser el arquero de la Selección”.

Foto gentileza de AgusVallejos.ph

Sobre ese esperado encuentro, Silvia tiene un deseo sencillo y dejó un mensaje para el arquero marplatense: “Que siga, que no deje el fútbol. Es un grande. El Dibu lo tenemos que tener mucho tiempo más. Nosotros ganamos con los jugadores que tenemos con él, la atajó toda, es mil manos”.

Para Silvia, la conexión con Martínez va más allá del fútbol: “La pasión que él tiene por el fútbol es la misma pasión que yo tengo por este arte”, concluyó.