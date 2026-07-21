Una artista plástica marplatense exhibirá una obra en Japón: "Es un sueño cumplido"

Sarah Rivera, la artista plástica marplatense que exhibirá una de sus obras en Japón.

Una artista plástica marplatense acaba de conseguir un lugar privilegiado en una exhibición grupal de una galería en Tokio. Se trata de Sarah Rivera, quien expondrá su obra "Avocado Toast" en el marco de una muestra de Food Illustration.

"Es un sueño cumplido que mi primera exposición internacional sea nada más y nada menos que en Japón, uno de mis países preferidos", expresó la artista en sus redes sociales y agregó: "Me siento muy orgullosa de formar parte de esta muestra".





"¿Se acuerdan que hace un tiempo que vengo haciendo ilustración gastronómica? Bueno, dio sus frutos", sentenció Rivera en Instagram. Su obra participará de una exhibición en la galería Boji y podrá visitarse del 18 al 26 de julio en Shibuya, una de las zonas más emblemáticas de la capital japonesa.









"Estoy muy orgullosa de estar representando a Argentina", escribió la artista plástica marplatense y cerró: "Espero que mucha gente se sume a ver la muestra".