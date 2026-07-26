Papelón histórico: Deportivo Riestra goleó a un Boca sin reacción

El equipo de Guillermo Duró se aprovechó de un equipo dormido y sin capacidad de reacción y lo goleó en su casa por 3-0.

Luego de un partido en el que Boca dejó sabor a poco porque no le pudo ganar por más diferencia a O' Higgins en La Bombonera el jueves, hoy con mayoría de suplentes, Deportiva Riestra se aprovechó de las serias falencias del equipo de Rodolfo Arruabarrena y lo goleó 3-0.

Si hablamos de juego y de generación de peligro, el primer tiempo del "Xeneize" fue positivo ya que tuvo entre cuatro y cinco situaciones de peligro que llevaron a la intervención de Nacho Arce. Pero si hablamos de la defensa, el equipo de la Ribera fue un papelón pocas veces visto. Ya que en los primeros 45 minutos le llegaron tres veces y las tres fueron gol.

El primer tanto del "Malevo" llegó a los siete minutos después de una desinteligencia de la defensa, Braida no consiguió cerrar y llegó Brian Sánchez para definir antes de la llegada de Alvaro Montero y poner el 1-0.

Pese al tanto del equipo local, el "Xeneize" siguió insistiendo en ataque pero dejaba serias dudas en defensa. La segunda vez que le llegaron fue gol. Nuevamente por la vía área aprovechó el equipo de Duró. A los 22 minutos de un tiro de esquina del sector derecho, la pelota la intentó despejar uno de los defensores pero quedó la pelota llovida en el segundo palo y apareció Quintana para peinar y se la llevó puesta Antonhy Alonso para rematar al lado de Montero y poner el 2-0.

Como sí fuera poco, quince minutos más tarde Alexander Díaz hizo una jugada perfecta de área a área en la que no fue derrivado por ninguno de los defensores de Boca y cuando enfrentó a Montero se la tiró por arriba para marcar un verdadero golazo aunque el colombiano podría haber hecho más teniendo en cuenta su altura

En la segunda parte Arruabarrena intentó haciendo cambios ofensivos aunque sea descontar la diferencia pero el buen juego que había tenido en la primera parte desapareció. Cayó en la trampa de tirar centros al área y nunca consiguió una jugada de peligro.

De esta manera Deportivo Riestra hizo historia. La primera vez que recibió en el Guillermo Laza a Boca y lo goleó 3-0. Un partido que quedará en el recuerdo de la institución.

El próximo compromiso para el "Malevo" será por la segunda fecha del torneo ante Defensa y Justicia el miércoles. Mientras que Boca deberá jugar el partido de vuelta de los 16 avos de final de la Copa Sudamericana el jueves en Chile ante O' Higgins.