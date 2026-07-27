LiL CaKe recordó un traumático episodio que vivió en Mar del Plata

Valentino Laborde fue durante años, conocido como “Tortita”, el streamer que creció en la Coscu Army. El apodo nació cuando tenía 12 o 13 años, al traducir el nombre de un perro de un videojuego que le causaba gracia, y terminó convirtiéndose en su usuario en redes. Con el crecimiento de sus streams apareció la versión inversa “Lil CaKe” (pastelito), que quedó como nombre artístico.

Hoy, una década más tarde de su surgimiento artístico que dio paso al cantante que explotó con “Mercho” y saltó a escenarios internacionales junto a Ozuna, LiL CaKe recordó un episodio que vivió en Mar del Plata y que marcó su carrera.

En díálogo con Infobae en el marco de la gira promocional de su nuevo disco 4114, el cantante recordó que "más de 20 millones de veces se volaron los patitos”-

“La que más recuerdo fue en Mar del Plata, tenía 16 o 17 años y estaba en mi etapa más rebelde”, recordó. Por ese entonces “Streameaba” con Brunenger, el creador de contenido que revolucionó Twitch y se viralizaban clips de ambos “haciendo cualquier cosa”. “Mis viejos me decían: “Rescatate porque vas a perder todo”. Tenían razón”, rememora.

“Un clip mío se viralizó completamente fuera de contexto. Había reaccionado mal con una persona que nos seguía por la calle mientras transmitíamos en vivo y solo quedó la parte donde yo insultaba”, dijo.

En esa línea, cuenta que la situación lo llevó a entender el funcionamiento de las redes. “Ahí entendí que Internet te deja pegado para siempre y mucha gente se quedó con esa imagen de mí, la del tarado atómico”, explicó.

”Hoy siento que crecí y que vivo pidiendo perdón por cómo era a esa edad, algo que también tengo que aprender a soltar”, cerró.





