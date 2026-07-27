Es oficial: Nicolás Gaitán es nuevo jugador de Aldosivi

El elenco del puerto anunció la contratación del ex jugador de la Selección Argentina hasta diciembre del año que viene.

A menos de 48 horas de enfrentar a Barracas Central por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, la dirigencia de Aldosivi anunció la contratación de Nicolás Gaitán como nuevo jugador del "Tiburón".

El ex jugador del seleccionado argentino pasó la revisión médica en las últimas horas y firmó su vínculo con la institución hasta diciembre del 2027 con el objetivo de ser una de las figuras que le permita al equipo del puerto quedarse en Primera.

Gaitán es el décimo refuerzo que se incorporó en este mercado de pases. Luego de muchos jugadores que abandonaron el plantel en los últimos dos meses, el ex jugador del Atlético Madrid será uno de los encargados de generar juego en la parte ofensiva y asistir a los delanteros.

Se espera que en las próximas horas los dos siguientes jugadores en ser anunciados sean Andrés Vombergar, el delantero que tanto pidió Israel Damonte para competir con Nicolás Cordero. Y Francisco Perruzi, el joven mediocampista que puede hacer la banda o jugar en el medio junto con el "Pata" Castro.

Por lo pronto, Damonte tiene la cabeza puesta en su próximo rival que será Barracas Central que viene embalentonado tras su triunfo en el Monumental, por lo que no será para nada un encuentro sencillo allí en el estadio Claudio Fabián Tapia.