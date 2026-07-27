Ruckauf alertó sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial tras el ataque de Ucrania a un barco iraní en el mar Caspio

El ex vicepresidente de la Nación Carlos Ruckauf analizó la escalada geopolítica global que siguió al ataque de Ucrania a un barco mercante iraní en el mar Caspio, un incidente que encendió las alarmas en Irán y reavivó los debates sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial.

"La guerra en Medio Oriente se amplía, algunos medios de comunicación empiezan a hablar de tercera guerra mundial", advirtió Ruckauf, y describió la secuencia que siguió al ataque: la Guardia Revolucionaria Islámica, liderada por Vahidi, impulsó una respuesta furiosa que apunta a una acción conjunta entre Irán y Rusia sobre el territorio de Ucrania. Esa hipótesis, de concretarse, involucraría una respuesta de Europa, comprometida con la defensa de Kiev y del presidente Volodímir Zelenski.

Ruckauf leyó en su análisis el comunicado de la cancillería iraní, que calificó el ataque como "una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para involucrar a Europa en su guerra", y advirtió que "lo que hizo el oportunista de Kiev no puede quedar impune". El texto fue transmitido en conversaciones con el alto representante de la Unión Europea, Kallas, y el canciller ruso, Lavrov.

"Como ven, el comunicado es durísimo", señaló el ex vicepresidente, y agregó que voceros informales de la Guardia Revolucionaria -incluso uno con presencia en Argentina- habrían manifestado que esa estructura "se diferencia claramente del poder político iraní" y estaría dispuesta a atacar países del Golfo que considera parte del territorio iraní.

Los hutíes, China y el petróleo

Ruckauf sumó otro elemento de tensión al cuadro: los ataques de los hutíes sobre Arabia Saudita y sobre dos barcos en el Mar Rojo, una zona estratégica por donde circula el petróleo saudí con destino a China. La República Popular ya advirtió a los hutíes que no puede interceptarse ningún barco con origen o destino en puertos chinos, y para respaldarlo cuenta con una base militar en Yibuti, frente a Yemen. "Solamente con esa base China podría acabar con Yemen sin ayuda de nadie más", señaló.

Irán alerta sobre una posible guerra mundial tras el ataque de Ucrania a un barco en el mar Caspio

Trump, Netanyahu y las próximas horas

El análisis también incluyó la visita de Benjamin Netanyahu a Washington para reunirse con Donald Trump, quien hasta ahora ha frenado la participación directa de Israel en los ataques sobre Irán. "En esa reunión se va a definir cómo siguen los ataques norteamericanos sobre Irán y si de una vez por todas Trump admite que Israel participe", indicó Ruckauf, quien precisó que algunos atribuyen la cautela del presidente estadounidense a la búsqueda de mayor apoyo en el mundo árabe.

"La guerra se amplía, muchos dicen que es la Tercera Guerra Mundial. Los vamos a seguir informando", cerró el ex vicepresidente.