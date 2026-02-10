Análisis internacional: Ruckauf apuntó contra Venezuela, Cuba e Irán y celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos

El ex vicepresidente y ex canciller argentino Carlos Ruckauf realizó un extenso análisis de la coyuntura internacional en el que puso el foco en América Latina, Medio Oriente, Europa y el nuevo escenario geopolítico que, según sostuvo, atraviesa la Argentina tras el reciente acuerdo con Estados Unidos.

En su compacto, Ruckauf ubicó a Venezuela “al tope de las novedades”, al calificar al régimen de Nicolás Maduro como una “narcodictadura” que "simula cumplir compromisos internacionales mientras mantiene prácticas represivas", mientras sigue con Delcy Rodríguez a cargo. Señaló que las liberaciones de presos políticos se realizaron de manera parcial y mencionó el caso de Juan Carlos Guanipa, a quien describió como víctima de un nuevo “secuestro” tras denunciar presuntas torturas y violaciones en cárceles del país.

En esa línea, recordó informes de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y vinculó la situación venezolana con procesos judiciales abiertos en el exterior, como el del empresario Alex Saab y el ex jefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal. Según Ruckauf, estos casos podrían tener impacto político en España.

También se refirió a Cuba, a la que definió como “la dictadura más antigua del continente”, y sostuvo que el régimen atraviesa un momento de debilidad. Mencionó versiones sobre posibles reconfiguraciones internas del poder y advirtió que, pese al desgaste, “estas estructuras no se rinden fácilmente”.

En Medio Oriente, el ex canciller puso el acento en la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. Afirmó que las conversaciones diplomáticas no avanzan y cuestionó la negativa iraní a limitar su programa de enriquecimiento de uranio. En ese contexto, señaló que Israel se encuentra en estado de alerta y que el escenario podría escalar si no hay acuerdos.

Sobre la guerra en Ucrania, describió un conflicto estancado, con negociaciones complejas y una Europa que —según su mirada— mantiene apoyo financiero pero evita una mayor implicación directa. Consideró que Rusia busca consolidar el control sobre territorios estratégicos mientras Kiev intenta alcanzar un entendimiento en condiciones favorables.

En cuanto a España, analizó el desempeño electoral del Partido Socialista Obrero Español y el crecimiento de otras fuerzas políticas, lo que —dijo— podría anticipar cambios en la configuración del gobierno.

Finalmente, dedicó un tramo importante a la situación argentina. Destacó como “histórico” el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, al considerar que abre el mercado norteamericano a productos nacionales, incluidos los cárnicos, y favorece la llegada de inversiones. Sostuvo que se trata de una etapa “promisoria” en la relación bilateral y la comparó con el vínculo que ambos países mantuvieron durante la presidencia de Carlos Menem.

Para Ruckauf, el escenario global actual está marcado por dos grandes polos de poder: Estados Unidos y China. En ese marco, mencionó además a Japón como un actor clave en Asia y señaló que su fortalecimiento político interno podría tener implicancias estratégicas en la región.

El ex funcionario cerró su análisis con una mirada geopolítica amplia, al sostener que el mundo atraviesa un proceso de reacomodamiento de fuerzas que impactará en América Latina y, particularmente, en la Argentina.