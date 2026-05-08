Ataques en el Estrecho de Hormuz: Ruckauf advierte una posible escalada global

Carlos Ruckauf analizó el conflicto en Medio Oriente, habló de enfrentamientos en el Estrecho de Hormuz y alertó sobre el impacto económico mundial.

El exvicepresidente argentino Carlos Ruckauf realizó un duro análisis sobre el escenario internacional y aseguró que la guerra en Medio Oriente “ha vuelto con su más profunda ferocidad” tras una serie de enfrentamientos en el Estrecho de Hormuz.

En su columna, el exgobernador bonaerense sostuvo que tres destructores de Estados Unidos lograron atravesar la estratégica zona marítima “bajo fuego enemigo”, en medio de ataques atribuidos a fuerzas iraníes.

“Fueron atacados con drones suicidas”

Según describió Ruckauf, los buques estadounidenses habrían sido atacados “con drones suicidas, fuego de artillería y un enjambre de lanchas rápidas blindadas de la Guardia Revolucionaria iraní”.

No obstante, afirmó que los destructores “salieron intactos” y que las fuerzas norteamericanas destruyeron embarcaciones y derribaron drones y misiles durante el operativo.

“El rotundo triunfo norteamericano en el Estrecho de Hormuz le ha dado argumentos al presidente de los Estados Unidos para advertir una vez más a sus rivales que firmen pronto el memorándum de entendimiento para terminar con este conflicto”, señaló.

La advertencia de Trump

Durante el análisis, Ruckauf también citó declaraciones atribuidas al presidente Donald Trump, quien volvió a endurecer su discurso contra Irán. “Si no firman su acuerdo rápido, los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro”, leyó el exfuncionario sobre el mensaje difundido por Trump.

Además, aseguró que Estados Unidos mantiene un “bloqueo naval” en la zona y remarcó que Washington considera que Irán “nunca debe tener la posibilidad de acceder a un arma nuclear”.

Con respecto a la situación entre Israel y Hezbollah, afirmó que hubo “una noche y una madrugada de fuego intenso” en el norte israelí y el sur del Líbano. En ese marco, indicó que el río Litani “pareciera haberse convertido en la nueva frontera” entre ambos territorios, en medio del avance de operaciones militares israelíes para crear una zona de contención.

Además, aseguró que Estados Unidos logró “decapitar una vez más a la cúpula de Hezbollah”, aunque no brindó mayores precisiones.

El impacto económico mundial

El análisis de Ruckauf también incluyó advertencias sobre las consecuencias económicas del conflicto, especialmente en Alemania y la Unión Europea.

Según sostuvo, la economía alemana comenzó a mostrar señales de deterioro por el aumento del precio de la energía y las restricciones en el suministro de petróleo y gas. “El precio del petróleo se mantiene muy alto y empiezan a escasear todos sus derivados”, afirmó.

También anticipó posibles complicaciones para el turismo europeo por el aumento del combustible aeronáutico y mencionó que la aerolínea Lufthansa ya habría anunciado una reducción de vuelos.

Un posible encuentro entre Trump y Xi Jinping

Por último, Ruckauf señaló que Trump prepara un viaje a Beijing para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Según explicó, uno de los temas centrales del encuentro sería el petróleo y la estabilidad internacional en medio de la guerra en Medio Oriente.

“No se ve sencillo llegar a la paz”, concluyó el exvicepresidente argentino al analizar el actual escenario global.