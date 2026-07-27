Se confirmó el fixture: así será el camino de Alvarado, Kimberley y Círculo Deportivo en el Federal A

Los tres representantes de la región ya saben quiénes serán sus rivales en la continuidad del certamen.

El Torneo Federal A completó este domingo la última fecha de la fase regular y dejó conformadas las zonas que definirán el futuro de los equipos en la segunda parte de la temporada. Mientras Alvarado y Kimberley pelearán por uno de los ascensos a la Primera Nacional, Círculo Deportivo buscará asegurar la permanencia en la categoría a través de la Reválida.

Los dos equipos marplatenses ya habían asegurado con anticipación su clasificación a la Fase Campeonato, gracias a una destacada campaña en la primera etapa del torneo.

Alvarado y Kimberley ya conocen a sus rivales por el ascenso

La Zona B de la Fase Campeonato promete una competencia de altísimo nivel. El "Torito" y el "Dragón Verde" compartirán grupo con Atenas de Río Cuarto, Cipolletti, Deportivo Argentino de Monte Maíz, Huracán Las Heras, Juventud Antoniana, Olimpo y Villa Mitre.

Además de luchar por el ascenso a la Primera Nacional, los equipos buscarán quedarse con una de las cinco plazas disponibles para disputar la próxima edición de la Copa Argentina.

Esta tarde se realizó el sorteo del fixture en la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo definió el orden de los partidos, las localías y las visitas, ya que en esta instancia no habrá cruces de ida y vuelta.

Fixture Alvarado:

Fixture Kimberley:

Fecha 1 (2/8): Argentino (MM) (L)

Fecha 2 (8/8): Libre

Fecha 3 (12/8): Atenas (RC) (V)

Fecha 4 (16/8): Cipolletti (RN) (L)

Fecha 5 (23/8): Olimpo (BB) (V)

Fecha 6 (30/8): Alvarado (L)

Fecha 7 (6/9): Juventud Antoniana (S) (V)

Fecha 8 (13/9): Huracán Las Heras (L)

Fecha 9 (20/8): Villa Mitre (V)

Círculo Deportivo afrontará una exigente Reválida

Por su parte, Círculo Deportivo de Otamendi comenzará una nueva pelea para mantener la categoría. El "Papero" iniciará la Reválida con los 13 puntos acumulados durante la primera fase, la misma cantidad que Santamarina de Tandil, uno de sus principales rivales en la zona.

El conjunto otamendino integrará la Zona B junto a San Martín de Mendoza, Costa Brava de General Pico, Deportivo Rincón, Fundación Amigos por el Deporte, Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Unida Universitario de San Luis, Santamarina y Sol de Mayo de Viedma.

Fixture Círculo Deportivo:

Fecha 1 (2/8): FADEP (Mendoza) (V)

Fecha 2 (8/8): Guillermo Brown (PM) (L)

Fecha 3 (12/8): Deportivo Rincón (V)

Fecha 4 (16/8): Juventud Unida Universitario (SL) (V)

Fecha 5 (23/8): Costa Brava (GP) (L)

Fecha 6 (30/8): Santamarina (V)

Fecha 7 (6/9): Sol de Mayo (L)

Fecha 8 (13/9): San Martín (Mendoza) (V)

Fecha 9 (20/8): Germinal (L)

Con el fixture ya definido, los tres representantes de la región ya tienen claro el desafío que afrontarán en una etapa decisiva del Federal A, donde Alvarado y Kimberley buscarán el ansiado ascenso y Círculo Deportivo intentará seguir escribiendo su historia en la tercera categoría del fútbol argentino.