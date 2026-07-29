"Te vas a morir": denuncian a un hombre por maltratar y amenazar a una jubilada en un geriátrico de Mar del Plata

Estremecedor video: denuncian a un hombre por maltratar y amenazar a abuelos en un geriátrico de Mar del Plata

Un hombre fue denunciado por presuntos hechos de maltrato, violencia verbal y hostigamiento contra personas mayores que se encuentran alojadas en un geriátrico de Mar del Plata. La situación generó una fuerte indignación luego de que se difundieran a través de las redes sociales imágenes en las que se observa al hombre agrediendo a una residente del lugar.

El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de julio, alrededor de las 19, y quedó registrado en un video al que tuvo acceso 0223. En las imágenes se observa al sujeto que prepara a una señora para acostarla con violencia y agresividad.

Durante la grabación se escuchan frases de extrema violencia contra las adultas mayores: “¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m.... Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

La señora, completamente desprotegida, llora desconsoladamente y pregunta qué hizo, mientras el joven mantiene una conducta intimidatoria.

En distintos momentos le coloca una prenda de ropa sobre la cabeza durante unos segundos, una acción que generó preocupación por el riesgo que podría haber implicado para su integridad física, además de tratarla de forma completamente brusca y peligrosa.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y provocaron una ola de repudio entre los usuarios, quienes reclamaron una intervención urgente de las autoridades para investigar lo ocurrido y garantizar la protección de las personas mayores alojadas en el establecimiento.

Mientras avanza la denuncia, se busca determinar las responsabilidades del caso y si existieron otros episodios similares dentro del geriátrico.