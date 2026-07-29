“¿Querés llorar?”: otro video muestra al cuidador agrediendo a una abuela en un geriátrico de Mar del Plata

Un nuevo video suma otro episodio a la denuncia por maltrato a adultos mayores en un geriátrico de Mar del Plata. En esta oportunidad, las imágenes muestran al mismo trabajador señalado en el primer registro mientras alimentaba a dos residentes del establecimiento.

El video fue registrado el lunes 27 de julio alrededor de las 19.10, pocos minutos antes del episodio que ya había sido difundido y que motivó la denuncia contra el hombre por presuntos maltratos y amenazas a una de las residentes.

En las imágenes a las que accedió 0223 se observa al trabajador ubicado frente a dos mujeres mayores que permanecen en sus sillas de ruedas, mientras les da de comer con una cuchara.

En un primer momento, el hombre se dirige a una de ellas y le insiste: “Come, Vivi”. La mujer continúa comiendo mientras el trabajador permanece a su lado.

Sin embargo, segundos después, la situación cambia. El hombre agrede a la adulta mayor con la misma cuchara con la que le estaba dando de comer, provocando que la mujer rompa en llanto.

La reacción de la residente es inmediata. Ante el llanto, el trabajador le dice: “¿Querés llorar? Vamos” y procede a retirar a la mujer del lugar en su silla de ruedas.

Otro video que se suma a la denuncia

El nuevo registro se conoce después de que 0223 difundiera otro video en el que el mismo hombre aparece mientras maltrata, insulta y amenaza a una jubilada. En aquellas imágenes, registradas también el lunes 27 de julio cerca de las 19, la mujer rompe en llanto mientras el trabajador mantiene una actitud intimidatoria.

La difusión de ese material generó preocupación y pedidos de intervención para determinar qué ocurrió dentro del geriátrico y si existieron otros episodios de violencia contra los residentes.

El nuevo video, que registra una situación diferente pero protagonizada por el mismo trabajador, aporta otro elemento para la investigación y vuelve a poner en discusión la necesidad de garantizar la protección y el cuidado de las personas mayores alojadas en este tipo de establecimientos.