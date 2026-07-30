Condenado por robo incumplió régimen abierto y volvió a la cárcel

Un hombre de 25 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por incumplimiento del régimen abierto bajo el cual cumplía condena fue aprehendido por personal policial en la calle y fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.

A partir del pedido del Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta, fue personal del Gabinete de Delitos Extorsivos de la DDI el que detuvo al sujeto en inmediaciones de las calles Tucumán y Alberti.

“La medida había sido solicitada hace diez días en el marco de una causa por robo en grado de tentativa en la que lo condenaron a tres años de prisión”, informaron autoridades policiales.

Una vez cumplidas las actuaciones de rigor, el imputado fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.