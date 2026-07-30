En cadena nacional, Milei presentó “las reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”

Javier Milei anunció este jueves por cadena nacional los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el Gobierno enviará próximamente al Congreso. También presentó lo que denominó como “el grillete fiscal” y una reforma a los mercados de capitales y de seguros.

En un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado presentó lo que denominó “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años” y aseguró que el proyecto “viene a poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la política”.

En un principio, el presidente sostuvo que el Banco Central funcionó desde su creación como una herramienta que posibilitó “el robo de la alta política” mediante la falsificación de dinero para financiar al Estado. A su vez, cuestionó la reforma implementada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, “que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios”.

El presidente sostuvo que el Congreso "es el gran aliado del gasto público".

Los cinco ejes fundamentales de la reforma del Banco Central

En ese sentido, el mandatario aseguró que su reforma girará en torno a cinco premisas fundamentales. En primer lugar, “se termina la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”, según señaló el líder libertario.

A su vez, la norma prohíbe “de modo taxativo” la financiación del Estado, tanto para el Tesoro nacional como para los Estados provinciales y los municipios. En tercer lugar, propone “blindar” al presidente del Banco Central y a su directorio “de los atropellos de la política”. “La remoción requerirá dos tercios, no solo de la Cámara de Senadores, sino también de Diputados”, explicó.

En cuarto y quinto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez y se eliminan las Letras Intransferibles del Tesoro, entre otros cambios introducidos por la gestión de CFK.

Milei anunció el envío al Congreso del proyecto para modificar la carta orgánica del Bcra.

El “grillete fiscal”: las otras medidas que anunció Milei

En su discurso, Milei remarcó que la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central “no funcionará sola”, sino que forma parte de un programa más amplio que incluye el denominado “grillete fiscal” y una reforma del mercado de capitales y del mercado de los seguros.

“Respecto al grillete fiscal, se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un Presupuesto deficitario”, planteó el presidente.

Con el argumento de que el Congreso “es el gran aliado del gasto público” y que los políticos “no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos”, la norma busca que en caso de que el resultado fiscal sea deficitario durante varios meses seguidos, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio.

“Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown (apagón). Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias", sentenció Milei.

Además, durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios “no cobrarán un solo peso de sueldo”. “Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, pagará el costo. No lo pagará la gente”, enfatizó Milei.