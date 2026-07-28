Cadena nacional de Milei: qué anunciará

Uno de los ejes principales de la reforma será redefinir la misión del Banco Central, estableciendo como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

El presidente Javier Milei usará la cadena nacional el próximo jueves a las 20 para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que el Gobierno considera fundamental para consolidar su programa económico.

Según informó el vocero presidencial Adrián Ravier, Milei explicará personalmente los puntos centrales del proyecto antes de enviarlo al Congreso, en un mensaje que busca aclarar el alcance de una reforma con alta complejidad técnica y relevancia política.

Uno de los ejes principales de la reforma será redefinir la misión del Banco Central, estableciendo como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. Esto implica dejar atrás el esquema vigente desde 2012, que además contemplaba metas relacionadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

Además, la propuesta prohíbe expresamente que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria. El Gobierno considera que esta práctica es una de las causas principales de la inflación crónica que afecta a Argentina, y busca impedir su aplicación futura a través de una restricción legal.

Uno de los ejes principales de la reforma será redefinir la misión del Banco Central, estableciendo como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

Para reforzar la independencia institucional del organismo, la reforma endurecerá las condiciones para remover al presidente y a los directores del Banco Central. Se establecerán causales específicas y requisitos más estrictos para su desplazamiento con el fin de otorgar mayor estabilidad a la conducción y evitar que cada cambio de gobierno implique una renovación automática de sus autoridades.

La reforma forma parte de un paquete de iniciativas económicas que el Gobierno planea enviar al Congreso en las próximas semanas, que incluirá también modificaciones en el mercado de capitales, el régimen de Inocencia Fiscal, el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.

El equipo económico encargado de elaborar el proyecto está integrado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.