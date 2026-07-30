El gobierno endurece la política migratoria: podrá expulsar a extranjeros que promuevan el odio contra la Argentina

La medida se oficializó a través de un DNU que ahora deberá ser convalidado por el Congreso.

El gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de inadmisión y expulsión de extranjeros que incluyan la promoción de mensajes de odio contra la Argentina y sus ciudadanos. La decisión fue oficializada este miércoles mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei.

La reforma establece que las autoridades migratorias podrán impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de aquellas personas extranjeras que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra los argentinos por motivos de nacionalidad. La medida también contempla a quienes realicen actos de agravio o ultraje contra los símbolos patrios.

Milei pasó por encima al Congreso y modificó la Ley de Migraciones por DNU.

A través de un comunicado, desde la Oficina del Presidente señalaron que el cambio busca "proteger la dignidad de la Nación y de sus ciudadanos" frente a conductas consideradas incompatibles con el orden público. En ese marco, remarcaron que la Argentina "no recibirá a quienes promuevan la violencia o el desprecio hacia el país".

La decisión se da en medio de la repercusión por distintas expresiones contra la Argentina que circularon en redes sociales durante el Mundial de fútbol y se suma a otras modificaciones impulsadas por el Ejecutivo en materia migratoria, orientadas a endurecer los requisitos de permanencia y las causales de expulsión.

Con la entrada en vigencia del decreto, las nuevas disposiciones podrán ser aplicadas tanto en los controles de ingreso al territorio nacional como en procedimientos de expulsión de extranjeros que ya se encuentren en el país y encuadren en las causales incorporadas por la norma.

Mientras comienzan a surgir cuestionamientos no solo por el contenido de la disposición sino por la metodología, ahora el DNU deberá ser girado al Congreso para su convalidación. Más allá de ello, en el mientras tanto tiene efectos práticos.

La medida también alcanza a quienes hayan ofendido los símbolos patrios.

La decisión se conoce pocos días después del Mundial de 2026, en el que se registraron fuertes cruces entre hinchas argentinos y de otros países, tanto en las sedes del torneo como en redes sociales. Desde el Gobierno vincularon el decreto con las expresiones de hostilidad y los mensajes discriminatorios que circularon durante la competencia, y sostuvieron que la reforma busca dotar al Estado de herramientas para impedir el ingreso o expulsar a quienes promuevan ese tipo de conductas contra la Argentina.

La medida se enmarca además en una política de endurecimiento de las normas migratorias impulsada por la administración de Javier Milei. En los últimos meses, el Ejecutivo avanzó con cambios para restringir el acceso gratuito de extranjeros no residentes al sistema público de salud y habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente, al considerar que esos servicios deben priorizar a quienes residen y tributan en el país.