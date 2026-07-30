Boca estuvo contra las cuerdas, pero ganó en los penales y sigue vivo en la Copa Sudamericana

El equipo del "Vasco" Arruabarena cayó en el encuentro pero ganó la tanda de penales y avanzó a los octavos de final.

Boca consiguió una clasificación cargada de suspenso y emoción. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena perdió 1-0 frente a O'Higgins en Chile por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, pero logró imponerse en la definición por penales para meterse entre los 16 mejores del certamen continental.

El conjunto chileno consiguió igualar la serie gracias al gol convertido por Francisco González a los 27 minutos del segundo tiempo. Con ese tanto, O'Higgins dejó el marcador global 1-1, luego de la victoria que Boca había conseguido en el encuentro de ida disputado en La Bombonera.

A partir de allí, el partido ganó en tensión. Boca intentó reaccionar para evitar la definición desde los doce pasos, mientras que el equipo local apostó por sostener la ventaja y llevar la serie al desenlace más dramático. El "Xeneize" tuvo tres tiros de afuera del área que fueron claros: uno de Flores que pegó en el travesaño y dos de Aranda en los que obligó a Carabali a lucirse para evitar el empate.

El conjunto de Arruabarrena fue efectivo en sus ejecuciones y también se vio beneficiado por el fallo del delantero uruguayo Vecino, cuyo tercer remate se fue por encima del travesaño. Más tarde, Montero atajó el cuarto penal de O'Higgins. Luego Aranda picó el cuarto penal y extendió al quinto tiro de cada equipo y Lautaro Blanco terminó cerrando la serie 4-3.

Con ese desenlace, Boca se impuso por 4-3 en la tanda y dejó atrás una serie mucho más complicada de lo esperado. Pese a la derrota en los 90 minutos, el equipo mostró personalidad en la definición y consiguió el objetivo de seguir con vida en la Copa Sudamericana.

Ahora, el Xeneize enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final con la ilusión de seguir avanzando en uno de los principales objetivos de la temporada. La clasificación le permite mantener intacto el sueño continental y llegar con confianza a la próxima instancia del torneo. Su próximo compromiso será el domingo en Rosario ante Newell's a partir de las 17:15