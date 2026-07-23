Se hicieron oir: cómo recibieron los hinchas de Boca a Villa

El delantero colombiano no fue bien recibido por la gente y buscará cambiar la opinión con juego y goles.

El regreso de Sebastián Villa a Boca generó una fuerte reacción entre los hinchas que asistieron a la Bombonera. Cuando la voz del estadio anunció su nombre y su imagen apareció en las pantallas, el delantero colombiano recibió silbidos de algunos sectores de la tribuna, mientras que otros fanáticos mostraron indiferencia ante su presencia.

La vuelta del atacante se da en medio de la controversia que rodea su figura luego de la condena por violencia de género que recibió en Argentina. Su reincorporación al plantel fue respaldada por el presidente del club, Juan Román Riquelme, quien defendió la decisión de contar nuevamente con el futbolista.

Villa volvió a estar relacionado oficialmente con Boca después de su paso por el fútbol internacional. Sin embargo, su reaparición pública en el estadio mostró una respuesta dividida de los simpatizantes. Mientras algunos hinchas expresaron su rechazo con silbidos, otros optaron por no manifestarse ante el anuncio del jugador.

La dirigencia de Boca decidió avanzar con su reincorporación deportiva y ahora el colombiano buscará recuperar protagonismo dentro del equipo, aunque su presencia seguirá generando debate fuera de la cancha.