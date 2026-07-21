Sin vacaciones: Paredes llegó, entrenó con Boca y quiere jugar el jueves

El mediocampista Leandro Paredes, quien viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, se presentó en el entrenamiento de Boca, donde trabajó a la par de sus compañeros, y podría jugar ante O´Higgins en la Copa Sudamericana. "De vuelta en casa. Nuestro capitán", fue el posteo con el que Boca compartió en sus redes sociales la llegada de Paredes.

En el mismo se ve al jugador mientras llega a Casa Amarilla y saluda a todos sus compañeros. Pero la gran sorpresa llegó unos minutos después, cuando subieron unas imágenes del mediocampista mientras entrenaba a solo dos días de haber disputado la final del mundo, en la que la Selección Argentina cayó 1-0 ante España. Paredes tuvo una gran actuación en la Copa del Mundo, ya que a partir de los octavos de final consiguió la titularidad para reemplazar como 5 a Alexis Mac Allister, de muy pobre actuación.

Ya con la mente puesta en Boca, Paredes podría ser titular o en su defecto sumar minutos en el encuentro de este jueves, cuando el "Xeneize" reciba a O´Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Este torneo se presenta como una gran oportunidad para el "Xeneize" de cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El último que consiguió fue la Recopa Sudamericana 2008, en la que superó a Arsenal de Sarandí.

Este semestre será muy intenso para Boca, ya que también está con la obligación de dar pelea tanto en el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol como en la Copa Argentina.



