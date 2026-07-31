Denuncian a un ex Gran Hermano por abuso sexual a una menor de edad

Thiago Medina transita por un panorama complejo, que se configura en la decisión de su prima de acercarse ante las autoridades pertinentes a denunciarlo por abuso sexual. La situación adquirió estado público y divulgación masiva a través de lo informado en LAM.

En el ciclo de América TV describieron el accionar de la joven, de 19 años, que desarrolló una declaración testimonial para relatar su versión de los hechos, que sucedieron hace varios años en el contexto familiar, siempre bajo los dichos de esta mujer.

Medina aseguró que su prima "jode" con la denuncia

A partir de lo descrito en el programa de Ángel de Brito, la prima de Thiago estuvo en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. En esa línea, Pilar Smith aportó algunos pormenores del relato de esta joven.

"Hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 12 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", exteriorizó la angelita, en relación a las características del supuesto episodio intrafamiliar.

En pos de escuchar la otra campana, en LAM contactaron a Medina, quien entregó su versión de esta acusación. "Me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con esto'", leyó Smith sobre la posición del famoso.

El mediático fue denunciado en Virrey del Pino

Asimismo, Smith describió otros puntos que averiguó con la posición de la prima. "Ella tiene 19 ahora y recién cuando ella tenía 15 se animó a contarlo. Se lo contó a la familia de él y todos niegan", expresó la angelita.

En tanto que el ciclo de Ángel accedió al parte policial y así se pudo contemplar la declaratoria de la joven. "Cuando tenia 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares", reza la denuncia.