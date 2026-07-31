El cuadro de la Copa Sudamericana ilusiona a todos: Boca y River podrían cruzarse otra vez

El Xeneize, el Millonario y Tigre ya tienen definidos sus cruces de octavos de final. Si ambos gigantes avanzan de ronda, la Copa Sudamericana podría regalar un nuevo Boca vs. River en semifinales.

La Copa Sudamericana entró en su etapa decisiva y los tres representantes argentinos ya conocen el camino que deberán recorrer para seguir soñando con el título. River Plate, Boca Juniors y Tigre tienen definidos sus rivales para los octavos de final, aunque el dato que rápidamente captó la atención de todos fue otro: el cuadro dejó abierta la posibilidad de un Superclásico entre Boca y River en las semifinales, siempre que ambos logren superar las dos series previas.

River, dirigido por Eduardo Coudet, accedió directamente a los octavos luego de terminar como líder del Grupo H con 14 puntos. Esa campaña le permitió asegurarse la ventaja de definir la serie como local en el Monumental. Su rival será Independiente Santa Fe de Colombia, con el partido de ida como visitante y la revancha en Núñez.

Por su parte, Boca tuvo un camino más largo. Tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, el equipo de Rodolfo Arruabarrena debió disputar los 16avos de final de la Sudamericana, donde eliminó ayer por la noche a O'Higgins de Chile en una dramática definición por penales. Ahora enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay, comenzando la llave en La Bombonera y definiéndola como visitante.

El tercer representante argentino será Tigre. El conjunto de Diego Dabove viene de eliminar a Nacional de Uruguay y ahora buscará meterse entre los ocho mejores cuando se mida con Montevideo City Torque. La serie comenzará en el estadio José Dellagiovanna y se resolverá en territorio uruguayo.

Aunque la Conmebol todavía no confirmó las fechas y horarios oficiales, el cronograma previsto indica que los encuentros de ida se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes, en una instancia que promete emociones fuertes para los equipos argentinos.

Sin embargo, toda la atención está puesta en lo que podría ocurrir más adelante. El cuadro del torneo estableció que Boca y River solamente podrían cruzarse en semifinales, siempre y cuando ambos dejen en el camino a sus rivales de octavos y luego también superen los cuartos de final. La posibilidad de un nuevo Superclásico internacional ya empezó a ilusionar a los hinchas de ambos lados.

El antecedente más recordado entre ambos en la Copa Sudamericana ocurrió en 2014, cuando River eliminó a Boca justamente en las semifinales. Aquella serie quedó marcada por el penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti al minuto de juego en la Bombonera y por el recordado gol de Leonardo Pisculichi en el Monumental, resultado que encaminó al Millonario hacia la conquista del título frente a Atlético Nacional.

Doce años después, la historia podría volver a repetirse y el fútbol sudamericano ya empieza a imaginar otro capítulo de la rivalidad más grande del continente.