Este sábado 4, la reconocida Orquesta Cumbia Grande se presentará en Ciudad Cultural Brewhouse, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830, para brindar una noche de música y solidaridad.

En lugar de un boleto tradicional, la entrada consistirá en un alimento no perecedero, como arroz, fideos, aceite o puré de tomate, que serán recolectados durante el evento para apoyar a distintos comedores de la ciudad.

El concierto se organiza en colaboración con las organizaciones "Jóvenes Solidarios" y "Ningún pibe con hambre", buscando combinar la música con una acción comunitaria que ayude a quienes más lo necesitan.

Con más de 14 años de trayectoria y tres discos publicados, Cumbia Grande se ha consolidado como una de las propuestas más importantes de la escena bailable argentina. Su estilo único mezcla la cumbia en formato orquestal con influencias urbanas, folclóricas y contemporáneas.

Su espectáculo incluye arreglos originales, reinterpretaciones de clásicos y composiciones propias, concebido como una fiesta colectiva en la que el público juega un rol esencial en la experiencia.

Las entradas pueden reservarse anticipadamente a través de Cultutickets y luego canjearse en la puerta por el alimento solidario, invitando a todos a participar de esta noche de música y compromiso social.